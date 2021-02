M5s | Conte accoglie l' invito | lavorerà al progetto rifondativo

fattoquotidiano : Disarcionato nel passaggio dal governo Conte a quelle di Mario Draghi, l’ex ministro M5S della Giustizia, Alfonso B… - petergomezblog : #Conte dice Sì a Grillo: parteciperà al progetto rifondativo del #M5s e avrà ruolo ad hoc. I pilastri: apertura all… - Corriere : M5S, in corso vertice con Conte e Grillo: summit a Roma - luisaloffredo28 : RT @CastellinoLuigi: Sono felice per il fatto che Conte ha accettato l’invito del M5S a elaborare un progetto rifondativo che includa la su… - AndreaSpanu6 : I nostalgici di #Conte nel PD che si sono accodati alla linea Zingaretti-Bettini “o Conte o morte” sono pregati di… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

'Giuseppeha raccolto l'invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle'. E' quanto si legge in un post su Facebook del Movimento Cinquestelle. 'Una sfida cruciale ...Giuseppeha raccolto l'invito a 'elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo' con il. E' quanto si legge in una nota ufficiale diramata dopo il vertice 5 Stelle , che parla di 'una sfida ...Si è concluso il vertice tra Beppe Grillo e lo stato maggiore del Movimento Cinque Stelle chiamato a decidere l’assetto futuro del M5s. I primi ad andare via sono stati l’ex premier Giuseppe Conte e ...Il vertice con Beppe Grillo e lo stato maggiore del M5S per definire, tra l’altro, il ruolo di Giuseppe Conte, si è concluso “positivamente”. Per l’ex premier sarebbe quindi pronto un ruolo ad hoc, a ...