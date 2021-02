LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali in DIRETTA: tra le donne vanno in finale Slovenia, USA, Svizzera e Germania. Tra poco Scardoni-Laurent (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22 Alle 11.28 partirà la seconda semifinale con Russian Skiing Federation (RSF), Svezia, Norvegia, Italia, Finlandia, Polonia, Kazakistan, Canada, Cina, Croazia, Corea del Sud, Grecia, Brasile e Lituania. 11.16 Vince la Slovenia in 15’51?9, davanti agli USA (+0.1), terza la Svizzera (+0.4), quarta la Germania (+1?3). Queste formazioni che vanno in finale. Puntano al ripescaggio la Repubblica Ceca, quinta in 15’55?5, e la Francia, sesta in 15’59?4. Eliminate le altre coppie. 11.13 La Francia paga 3?7 dal gruppo di testa all’ultimo cambio! Le altre cinque viaggiano compatte per gli ultimi 1.2 km. Doppiata la Mongolia, che si ferma. 11.11 Siamo a due terzi di gara! Si stacca la Slovacchia: le sei davanti si ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 Alle 11.28 partirà la seconda semicon Russian Skiing Federation (RSF), Svezia, Norvegia, Italia, Finlandia, Polonia, Kazakistan, Canada, Cina, Croazia, Corea del Sud, Grecia, Brasile e Lituania. 11.16 Vince lain 15’51?9, davanti agli USA (+0.1), terza la(+0.4), quarta la(+1?3). Queste formazioni chein. Puntano al ripescaggio la Repubblica Ceca, quinta in 15’55?5, e la Francia, sesta in 15’59?4. Eliminate le altre coppie. 11.13 La Francia paga 3?7 dal gruppo di testa all’ultimo cambio! Le altre cinque viaggiano compatte per gli ultimi 1.2 km. Doppiata la Mongolia, che si ferma. 11.11 Siamo a due terzi di gara! Si stacca la Slovacchia: le sei davanti si ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre domina, Zubcic sbaglia! De Aliprandini punta alla top ten. Secon… - Lucrezi48863551 : @Eurosport_IT perché non si vede il live di #EurosportSCI sul player di @TIM_vision ? C'è un filmato continuo di im… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val di Fassa in DIRETTA: si parte! Bassino e Brignone lanciano la sfida a Lara Gut! -… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ del super G femminile #ValdiFassa 2021 #FISAlpine - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre domina Zubcic sbaglia! Attesa per De Aliprandini - #alpino… -