LIVE Sci alpino, SuperG Val di Fassa in DIRETTA: Brignone in vetta davanti a Gut e Suter, quindi Curtoni, Marsaglia e Bassino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI BANSKO ALLE 10.00 E ALLE 13.00

11.23 Marta Bassino scatta con 2 centesimi su Brignone in vetta, quindi al secondo rilevamento è a 7! La piemontese pennella nelle curve quindi sbaglia qualche linea e cede qualcosa. Nel finale tenta la rimonta ma non è sufficiente, chiude sesta a 86 centesimi. Che peccato! Con un pizzico di fortuna in più poteva essere doppietta!

11.21 In attesa di Marta Bassino che partirà ora, comanda Federica Brignone in 1:14.61 con 59 centesimi su Lara Gut e 72 su Corinne Suter. Quarta Elena Curtoni a 78, quinta Francesca Marsaglia a 83. Sesta Ragnhild ...

