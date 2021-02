LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne in DIRETTA | van der Poel fra i cinque uomini al comando

Leggi su oasport

16.03 ACCELERA MATTEO TRENTIN!! L'italiano prova ad accendere la miccia in gruppo. 16.02 Continua ad essere brillante anche la pedalata di Jhonatan Navaez. L'ecuadoriano della INEOS si sta davvero mettendo in mostra in questa occasione. 15.59 C'è grande incertezza nei ventuno corridori che provano a ricucire: non sembra esserci grande organizzazione per rientrare sulla fuga. 15.58 Anche il campione olimpico Greg Van Averamaet nel gruppo all'inseguimento. 15.56 Davanti adesso è stato trovato un buon accordo: nessuno salta i cambi e la collaborazione procede nel migliore dei modi. 15.55 Situazione piuttosto statica: continua l'elastico fra i fuggitivi e il gruppo inseguitore. Il distacco balla fra i quaranta e i cinquanta secondi. 15.52 Non è riuscito a rimanere in questo gruppetto il nostro Gianni Moscon.