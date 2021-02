LIVE Combinata nordica, prova a squadre Mondiali in DIRETTA: Austria in testa, in quattro per le medaglie. Italia settima (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA per la prova di salto, appuntamento al pomeriggio per la 4×5 km di sci di fondo. 11.02 Terminata la prova di salto per la gara a squadre in quel di Oberstdorf: a sorpresa l’Austria è nettamente al comando. Austriaci che hanno 25” sulla Germania, 30” sul Giappone e 35” sulla Norvegia. Queste le quattro compagini in lotta per le medaglie. Quinta la Finlandia, poi Francia e Italia, con gli azzurri settimi ma in lotta con i transalpini per la sesta posizione. 11.01 Super salto per Eric Frenzel: 107 metri. Seconda posizione per la Germania. 11.00 Oftebro porta la Norvegia alle spalle del Giappone, terza. 10.59 Austria ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui laper ladi salto, appuntamento al pomeriggio per la 4×5 km di sci di fondo. 11.02 Terminata ladi salto per la gara ain quel di Oberstdorf: a sorpresa l’è nettamente al comando.ci che hanno 25” sulla Germania, 30” sul Giappone e 35” sulla Norvegia. Queste lecompagini in lotta per le. Quinta la Finlandia, poi Francia e, con gli azzurri settimi ma in lotta con i transalpini per la sesta posizione. 11.01 Super salto per Eric Frenzel: 107 metri. Seconda posizione per la Germania. 11.00 Oftebro porta la Norvegia alle spalle del Giappone, terza. 10.59...

