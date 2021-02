Inter inarrestabile: 3-0 al Genoa e fuga scudetto. Colpo Cagliari, sorride l’Udinese (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Inter non si ferma più. I nerazzurri infilano la sesta vittoria consecutiva e allungano prepotentemente in classifica, approfittando della frenata della Juventus contro l'Hellas Verona. Inoltre questo risultato mette pressione alla prima inseguitrice, il Milan, impegnato nel big match contro la Roma. La squadra di Conte strapazza il Genoa, che può comunque sorridere per la buona posizione in classifica. Nella lotta per la salvezza Colpo del Cagliari, che inguaia il Crotone. L'Udinese batte la Fiorentina e riapre più di un dubbio in casa viola.Inter-GenoaBastano 35 secondi all'Inter per sbloccare il risultato. Lautaro serve Lukaku che si invola con 20 metri di corsa e batte imparabilmente Perin. Il Genoa non trova le contromisure e ... Leggi su itasportpress (Di domenica 28 febbraio 2021) L'non si ferma più. I nerazzurri infilano la sesta vittoria consecutiva e allungano prepotentemente in classifica, approfittando della frenata della Juventus contro l'Hellas Verona. Inoltre questo risultato mette pressione alla prima inseguitrice, il Milan, impegnato nel big match contro la Roma. La squadra di Conte strapazza il, che può comunquere per la buona posizione in classifica. Nella lotta per la salvezzadel, che inguaia il Crotone. L'Udinese batte la Fiorentina e riapre più di un dubbio in casa viola.Bastano 35 secondi all'per sbloccare il risultato. Lautaro serve Lukaku che si invola con 20 metri di corsa e batte imparabilmente Perin. Ilnon trova le contromisure e ...

