Inter | il vice ds Baccin positivo al Covid-19 La nota

(Di domenica 28 febbraio 2021) Il-19 colpisce ancora la dirigenza dell’. Oggi è arrivata la notizia della posività di Dario. Ecco ladel club nerazzurro: “Ilds dell’, Dario, è risultatoal-19 in seguito agli ultimi controlli effettuati nei giorni scorsi. Seguiranno da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LAROMA24 : Coronavirus: Il vice direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin è risultato positivo #AsRoma - trinchelino : RT @SkyTG24: Inter, positivo al coronavirus anche il vice direttore sportivo Baccin - SkyTG24 : Inter, positivo al coronavirus anche il vice direttore sportivo Baccin - ParmaLiveTweet : Inter, allarme Covid a pochi giorni dal Parma: positivo il vice ds Baccin - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Ancora un caso Covid-19 tra i dirigenti Inter: riscontrata la positività del vice ds Dario Baccin -

Ultime Notizie dalla rete : Inter vice

"Il vice ds dell'Inter, Dario Baccin, è risultato positivo al Covid-19 in seguito agli ultimi controlli effettuati nei giorni scorsi. Seguiranno da ora le procedure previste ..."