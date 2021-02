Inter - Genoa 3 - 0: Conte allunga le mani sullo scudetto (Di domenica 28 febbraio 2021) Milano, 28 febbraio 2021 " L'Inter continua a volare verso lo scudetto . La squadra di Conte ha colto la palla al balzo dopo il pareggio della Juventus a Verona vincendo per tre a zero su un Genoa ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Milano, 28 febbraio 2021 " L'continua a volare verso lo. La squadra diha colto la palla al balzo dopo il pareggio della Juventus a Verona vincendo per tre a zero su un...

