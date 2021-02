Il “vaccino di Putin” è sempre più sicuro. Magrini (Aifa): «Sputnik è ottimo, la Ue deve decidere» (Di domenica 28 febbraio 2021) Si potrebbe fare. Sputnik è un ottimo preparato. Ma andrà approvato prima dall’Ema, come Unione europea. “Se l’Italia volesse fare una decretazione d’urgenza per saltare questo passaggio sarebbe una scelta politica. Non tecnica”. Parola di Nicola Magrini, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco, Aifa. Che dalle colonne del Corriere della Sera fa il punto sulla campagna vaccinale. Sputnik, per l’Aifa è una scelta politica “Sulla rivista Lancet sono stati pubblicati risultati molto interessanti”, spiega a proposito del vaccino russo. Cui si è aggiunto il parere positivo di un gruppo dello Spallanzani. Sputnik andrà approvato. E soprattutto validato con una visita ispettiva sulla qualità di produzione dall’Ema. I contatti sono stati avviati. Ma il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 febbraio 2021) Si potrebbe fare.è unpreparato. Ma andrà approvato prima dall’Ema, come Unione europea. “Se l’Italia volesse fare una decretazione d’urgenza per saltare questo passaggio sarebbe una scelta politica. Non tecnica”. Parola di Nicola, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco,. Che dalle colonne del Corriere della Sera fa il punto sulla campagna vaccinale., per l’è una scelta politica “Sulla rivista Lancet sono stati pubblicati risultati molto interessanti”, spiega a proposito delrusso. Cui si è aggiunto il parere positivo di un gruppo dello Spallanzani.andrà approvato. E soprattutto validato con una visita ispettiva sulla qualità di produzione dall’Ema. I contatti sono stati avviati. Ma il ...

