Godzilla vs. Kong: una scena di battaglia tra i due mostri dura ben 18 minuti (Di domenica 28 febbraio 2021) Junkie XL ha rivelato che, in Godzilla vs. Kong, i due protagonisti saranno protagonisti di una battaglia dalla durata di ben 18 minuti Il compositore Junkie XL ha commentato una sequenza di Godzilla vs. Kong e ha rivelato l'incredibile durata della lotta che coinvolge i due protagonisti del film. Una scena particolare mostrerà uno scontro tra Godzilla e Kong su una portaerei e durerà ben 18 minuti! A proposito di Godzilla vs. Kong, Junkie XL ha commentato la sequenza di 18 minuti di durata che mostra lo scontro aereo tra i due mostri protagonisti del film. Il compositore ha affermato: "Ovviamente non ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) Junkie XL ha rivelato che, invs., i due protagonisti saranno protagonisti di unadallata di ben 18Il compositore Junkie XL ha commentato una sequenza divs.e ha rivelato l'incredibileta della lotta che coinvolge i due protagonisti del film. Unaparticolare mostrerà uno scontro trasu una portaerei e durerà ben 18! A proposito divs., Junkie XL ha commentato la sequenza di 18dita che mostra lo scontro aereo tra i dueprotagonisti del film. Il compositore ha affermato: "Ovviamente non ...

