Gazzetta: Il Napoli sta vivendo una fase d’involuzione (Di domenica 28 febbraio 2021) La situazione della gara di ritorno tra il Napoli e il Benevento è completamente diversa come ricorda la Gazzetta dello Sport: Inzaghi si ritrova a più 10 dal Cagliari terzultimo in classifica e non ha più l’ansia della retrocessione. È critica invece la posizione di Gattuso, che è fuori dalla zona Europa ed è a quattro punti dal quarto posto, anche se ha una partita in meno che verrà giocata mercoledì 17, a Torino, contro la Juve È potrebbe essere proprio il suo fraterno amico Pippo Inzaghi a sferrare a Gattuso il colpo di grazia, secondo la Gazzetta dello Sport Certo è che la squadra azzurra vive “una fase d’involuzione, oramai da un paio di mesi” e questa potrebbe essere la gara decisiva. Il legame tra Gattuso è il Napoli è appeso a un filo che potrebbe spezzarsi oggi pomeriggio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 febbraio 2021) La situazione della gara di ritorno tra ile il Benevento è completamente diversa come ricorda ladello Sport: Inzaghi si ritrova a più 10 dal Cagliari terzultimo in classifica e non ha più l’ansia della retrocessione. È critica invece la posizione di Gattuso, che è fuori dalla zona Europa ed è a quattro punti dal quarto posto, anche se ha una partita in meno che verrà giocata mercoledì 17, a Torino, contro la Juve È potrebbe essere proprio il suo fraterno amico Pippo Inzaghi a sferrare a Gattuso il colpo di grazia, secondo ladello Sport Certo è che la squadra azzurra vive “una, oramai da un paio di mesi” e questa potrebbe essere la gara decisiva. Il legame tra Gattuso è ilè appeso a un filo che potrebbe spezzarsi oggi pomeriggio ...

