Formazioni ufficiali Napoli Benevento | le scelte degli allenatori

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso(4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Ionita; Lapadula. All. Inzaghi Leggi su Calcionews24.com

susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli-Benevento, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli-Benevento, le formazioni ufficiali - tuttonapoli : FORMAZIONI UFFICIALI - Ghoulam e Mertens tornano titolari - _SiGonfiaLaRete : Napoli-Benevento, le formazioni ufficiali, in attacco c’è Mertens con Insigne e Politano - napolimagazine : SERIE A - Napoli-Benevento, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso BENEVENTO (4 - 3 - 2 - 1) : ...Ledi Napoli Benevento match valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Tutto pronto per Napoli-Benevento, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 24^ giornata di Serie A Manca poco all’inizio del match tra Napoli e Benevento. Sarà questa la ...La diretta TV di Napoli-Benevento, partita valida per il 24° turno del campionato di Serie A 2020/21, sarà trasmessa su SKY.