Festa nel B&b | arrivano i carabinieri | 13 ragazzi nascosti negli armadi | scoperti e multati

I carabinieri di Verona hanno scoperto e sanzionato 13 giovani che stavano facendo unain un appartamento ad uso turistico, un bed&breakfast ,centro storico della città scaligera. I militari, allertati da alcuni residenti per i forti schiamazzi e la musica ad alto volume, ......7 e 8 marzo (della Donna ) e anche lo chef, Emanuele Mancuso , con la passione e la ... immersoverde del rigoglioso giardino che la circonda. Mancuso, con a fianco sempre l'inseparabile ...VERONA - I carabinieri hanno scoperto e sanzionato 13 giovani che stavano facendo una festa in un appartamento ad uso turistico, un bed&breakfast, nel centro storico ...Presenti anche dei medici tra le 27 persone sorprese dalla Polizia a ballare in un locale tra Aversa e Lusciano, nel Casertano. Tutti sono stati multati, mentre il locale è stato chiuso e per il titol ...