Crotone-Cagliari | infinito Joao Pedro | “Con Semplici è iniziato un nuovo campionato Ogni partita è una finale”

Il Cagliari torna a sorridere. La formazione sarda torna a respirare dopo mesi particolarmente difficili. L'esonero di Eusebio Di Francesco, avvenuto in settimana, ha fatto scaturire qualcosa all'interno dello spogliatoio rossoblu. Prima Leonardo Pavoletti, poi l'ex Palermo Joao Pedro e pratica Crotone archiviata. Leonardo Semplici può esultare alla prima volta sulla panchina del club di Tommaso Giulini e punta con decisione la zona salvezza distante adesso solamente due punti. Il man of the match, Joao Pedro, ha parlato così ai microfoni di SkySport a margine della vittoria in quel di Crotone: "Con Semplici è iniziato un nuovo campionato. Ogni partita è una finale"

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Cagliari L'Inter prova la fuga: 3 - 0 al Genoa, vincono Cagliari e Udinese Risultati (ventiquattresima giornata): Torino - Sassuolo (rinviata), Spezia - Parma 2 - 2, Bologna - Lazio 2 - 0, Verona - Juventus 1 - 1, Sampdoria - Atalanta 0 - 2, Crotone - Cagliari 0 - 2, Inter -...

Cagliari: Semplici parte bene, Pavoletti e Joao Pedro firmano la vittoria sul Crotone Tre punti per ricominciare, il Cagliari espugna l'Ezio Scida di Crotone e si riporta a meno due dalla zona salvezza: 2 a 0 per i sardi il risultato finale. In gol per i rossoblù Leonardo Pavoletti al 56' e Joao Pedro al 60' su ...

Diretta Crotone-Cagliari 0-2: Semplici parte bene la Repubblica Fiorentina, Prandelli: "Condannati da un episodio, ma era gara da pari" Invece alla fine a fare festa alla 'Dacia Arena' è solo l'Udinese, nonostante l'emergenza assenze, mentre sono costretti a leccarsi le ferite i gigliati, fermi a 25 punti, sette in più ora del ...

Crotone, Stroppa si rammarica: "Padroni del campo contro il Cagliari" l Crotone incappa in una sconfitta pesante, contro una delle dirette concorrenti per la salvezza: il Cagliari passa allo Scida 2-0. La salvezza è una vetta da scalare: 'Mi dispiace perché non abbiamo ...

