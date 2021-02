Covid, focolaio di sei positivi in un reparto dell’Istituto nazionale tumori di Milano (Di domenica 28 febbraio 2021) Un focolaio di sei pazienti positivi in un reparto dell’Istituto nazionale tumori di Milano. I casi sono stati segnalati all’Adnkronos Salute da alcuni utenti e l’ospedale ne conferma la presenza puntualizzando di aver “riscontrato casi singoli di pazienti ricoverati presso lo stesso reparto, la Struttura complessa di Urologia. I pazienti, ricostruisce l’Irccs di via Venezian, interpellato sulle circostanze in cui è verificato il focolaio, erano risultati “tutti negativi al loro ingresso nella struttura ospedaliera, avvenuto tra il 3 e il 22 febbraio scorsi. Successivamente al ricovero, uno di questi pazienti – continua l’ospedale – ha riferito di essere entrato in contatto nei giorni precedenti con una persona poi rivelatasi positiva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Undi sei pazientiin undi. I casi sono stati segnalati all’Adnkronos Salute da alcuni utenti e l’ospedale ne conferma la presenza puntualizzando di aver “riscontrato casi singoli di pazienti ricoverati presso lo stesso, la Struttura complessa di Urologia. I pazienti, ricostruisce l’Irccs di via Venezian, interpellato sulle circostanze in cui è verificato il, erano risultati “tutti negativi al loro ingresso nella struttura ospedaliera, avvenuto tra il 3 e il 22 febbraio scorsi. Successivamente al ricovero, uno di questi pazienti – continua l’ospedale – ha riferito di essere entrato in contatto nei giorni precedenti con una persona poi rivelatasi positiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Domus Aurea riprende l'attività, le verità del titolare sulla gestione dei contagi Covid tornata alla ribalta delle cronache la Domus Aurea, la clinica per anziani di Chiaravalle tristemente nota perché scenario di un focolaio da Covid - 19 che, durante il primo lockdown un anno fa, fece registrare 28 morti tra gli anziani ospiti della struttura.

Lazio - Torino, si va verso la disputa del match: palla all'ASL Nonostante il focolaio Covid presente in casa granata che ha portato al rinvio di Torino - Sassuolo, prevista originariamente venerdì sera, lo scenario sembra vedere i biancocelesti e il Toro ...

Covid: focolaio in carcere del Casertano, secondo decesso Agenzia ANSA Focolaio Covid nel carcere di Carinola: morto terzo agente della penitenziaria, 30 positivi. «Servono subito i vaccini» Si chiamava Angelo De Pari e aveva 56 anni l'assistente capo di polizia penitenziaria in servizio a Carinola morto stamane al covid hospital di Maddaloni. In due giorni, è il secondo agente del ...

Covid Bisignano, alunni positivi: chiusi per tre giorni due plessi scolastici Lo ha reso noto il sindaco Francesco Lo Giudice. Intanto la task force dell'Asp di Cosenza sottoporrà a tampone i compagni di classe della bimba che nella prima decade di febbraio aveva contratto la v ...

