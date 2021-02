Brescia nella morsa del virus: altri 955 positivi e 10 decessi (Di domenica 28 febbraio 2021) Quarto giorno consecutivo sopra quota 900, in una settimana i nuovi casi hanno raggiunto la cifra record di 4.680: a distanza di tre giorni dall'ingresso in zona 'arancione rafforzata', i dati che ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 28 febbraio 2021) Quarto giorno consecutivo sopra quota 900, in una settimana i nuovi casi hanno raggiunto la cifra record di 4.680: a distanza di tre giorni dall'ingresso in zona 'arancione rafforzata', i dati che ...

