Benevento, D’Angelo: «Ogni gara è importante. Ci sarà da soffrire» (Di domenica 28 febbraio 2021) Maurizio D’Angelo, vice allenatore del Benevento, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Napoli: le sue parole Maurizio D’Angelo, vice allenatore del Benevento, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Napoli. PARTITE – «Da qui alla fine per noi Ogni gara è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo. A mio modo di vedere abbiamo fatto una buona gara a livello difensivo, nel primo tempo il nostro portiere non ha mai fatto una parata determinante. Abbiamo preso gol da Mertens perché un nostro calciatore non è salito ed ha lasciato in gioco il loro attaccante. In Ogni caso venire a Napoli e vedere che il portiere non fa grandi parate aumenta la convinzione che siamo una squadra ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Maurizio, vice allenatore del, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Napoli: le sue parole Maurizio, vice allenatore del, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro il Napoli. PARTITE – «Da qui alla fine per noiè fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo. A mio modo di vedere abbiamo fatto una buonaa livello difensivo, nel primo tempo il nostro portiere non ha mai fatto una parata determinante. Abbiamo preso gol da Mertens perché un nostro calciatore non è salito ed ha lasciato in gioco il loro attaccante. Incaso venire a Napoli e vedere che il portiere non fa grandi parate aumenta la convinzione che siamo una squadra ...

ottopagine : Benevento, D'Angelo: 'Ci è mancato qualcosa in fase offensiva' #Benevento - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Benevento, D'Angelo in conferenza: 'Meno lucidi davanti, ma il nostro portiere non ha fatto grosse parate' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Benevento, D’Angelo in conferenza stampa: ”Montipò non ha dovuto fare g… - Mediagol : Napoli-Benevento, D'Angelo: 'Montipò poco impiegato. Salvezza? Una lotta fino all'ultima giornata' - tuttonapoli : Benevento, D'Angelo in conferenza: 'Meno lucidi davanti, ma il nostro portiere non ha fatto grosse parate' -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento D’Angelo Terremoto dell’Irpinia, 40 anni fa la tragedia che causò oltre 2.500 morti Sky Tg24