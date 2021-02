Alberto Genovese nega gli stupri e al gip dice | “Le feste? Sistema” Con la cocaina a disposizione delle ragazze ospiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 febbraio 2021) Le organizzate come un “” in cui il padrone di casa metteva a“tutto” compresa una grande quantità di, l’imprenditore del web in carcere dal 6 novembre e colpito da una nuova ordinanza di custodia cautelare due giorni fa, hato di aver violentato la modella 23enne a Ibiza a luglio, così come aveva fatto dopo l’arresto per il caso della 18enne. Interrogato dal giuper le indagini preliminari il 43enne ha sostenuto che la modella, così come le altreche partecipavano ai suoi festini a base di droga e andavano nella sua stanza, lo facevano consapevolmente. E avrebbe spiegato quel “” in cui lui metteva a ...