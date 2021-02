Viabilità Roma Regione Lazio del 27-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 febbraio 2021)DEL 27 FEBBRAIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA; CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, NEI PRESSI DI VIALE ISACCO NEWTON ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’ EUR; RICORDIAMO CHE LO STESSO VIADOTTO E’ CHIUSO PER LAVORI IN DIREZIONE DI FIUMICINO; CI SPOSTIAMO INFINE SULL’AURELIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE. E OGGI E DOMANI 28 FEBBRAIO AATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: A PARTIRE DALLE 7:30 E FINO ALLE 20:30 STOP PER AUTO BENZINA ...