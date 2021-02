Vela: America's Cup, Auckland in lockdown e sfida Luna Rossa-New Zealand può slittare (Di sabato 27 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021) su Notizie.it.

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - Gazzetta_it : #Luna Rossa vince la Prada Cup e dopo 21 anni sfida i Kiwi per la #Coppa America - sportli26181512 : America's Cup, lockdown di 7 giorni ad Auckland: attesa per finale Luna Rossa-New Zealand: La prima ministra Jacind… - TV7Benevento : Vela: America's Cup, Auckland in lockdown e sfida Luna Rossa-New Zealand può slittare... -