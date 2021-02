Una riforma degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 27 febbraio 2021) La crisi causata dal Coronavirus ha mostrato la necessità di allargare la rete di protezione sociale ed economica anche a queiche non sono coperti dall’attuale meccanismo. Bisognava compiere uno sforzo verso un tipo di copertura generalizzata e universalistica, che non lasciasse indietro nessuno. Ed è quello che ho fatto da Ministro del Lavoro e delle Politiche, a partire dall’istituzione della cassa integrazione Covid-19 per tutte le aziende, introdotta con il decreto Cura Italia ed estesa con i successivi provvedimenti del Governo Conte II, e dalle indennità per iche hanno pagato il prezzo economico più alto della pandemia (stagionali del turismo, intermittenti,dello spettacolo e dello sport ...