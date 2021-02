Stadio Roma: stop a progetto Tor di Valle (Di sabato 27 febbraio 2021) La Roma ha deciso, a 8 anni dall’accordo tra Parnasi e Pallotta, di abbandonare ufficialmente allo Stadio di Tor di Valle. La decisione è arrivata dopo il Cda, con il licenziamento della semestrale di bilancio. Il club giallorosso, che ha dunque stabilito di bloccare l’iter del progetto e di lavorare a nuove ipotesi, lo ha annunciato con un comunicato. Cosa c’è scritto nel comunicato? “La proprietà della AS Roma intende investire, per essere competitiva, in una squadra vincente che possa giocare in un nuovo Stadio moderno ed efficiente. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing; nonché alla luce delle ultime comunicazioni di Roma Capitale, ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Laha deciso, a 8 anni dall’accordo tra Parnasi e Pallotta, di abbandonare ufficialmente allodi Tor di. La decisione è arrivata dopo il Cda, con il licenziamento della semestrale di bilancio. Il club giallorosso, che ha dunque stabilito di bloccare l’iter dele di lavorare a nuove ipotesi, lo ha annunciato con un comunicato. Cosa c’è scritto nel comunicato? “La proprietà della ASintende investire, per essere competitiva, in una squadra vincente che possa giocare in un nuovomoderno ed efficiente. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sulla base degli approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing; nonché alla luce delle ultime comunicazioni diCapitale, ha ...

