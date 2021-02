**Stadio Roma: Rosella Sensi, 'decisione Friedkin corretta, confido impianto in area adeguata'** (Di sabato 27 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021) su Notizie.it.

DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - repubblica : ?? Roma, nuovo Stadio: la societa' sportiva rinuncia alla costruzione. 'Non sussistono i presupposti per progetto' - Agenzia_Dire : ?????? Una notizia clamorosa per tutti i tifosi della @OfficialASRoma: la società rinuncia al progetto progetto di u… - asmario1927 : @ReteSport @deangelisRR Uno Stadio più piccolo quanto 40000 spettatori una Roma Forte 40000 li fa solo con gli abbonati - marcopav10 : @gizzo97 Quindi mettere a bilancio della Roma i costi della costruzione del nuovo stadio? Avoglia a versamenti di capitale... -