Spari in strada a Roma, anziana ferita per sbaglio (Di sabato 27 febbraio 2021) Sparatoria in strada a Roma. Una donna di 80 anni rimasta ferita di striscio. Indagini in corso per risalire ai responsabili del litigio. Roma – Una sparatoria in strada poteva trasformarsi in una tragedia a Roma. Come riportato da La Repubblica, un uomo avrebbe aperto il fuoco nei confronti di un'altra persona. La mira, però, non è stata precisa e il proiettile ha colpito di striscio un'anziana che si trovava nei paraggi. Le condizioni della donna non sono gravi e ha già fatto ritorno a casa dopo una breve medicazione da parte dei medici del 118. Tanta paura per lei, ma per fortuna non ci sono state particolari conseguenze. Le indagini Le indagini sono in corso per riuscire a ricostruire meglio l'accaduto e provare a risalire all'identità delle due ...

