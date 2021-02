Serie C, i risultati delle partite del sabato (Di sabato 27 febbraio 2021) Si sono appena concluse le ultime partite del sabato. Ecco tutti i risultati degli anticipi della 27esima giornata di Serie C. Serie C – Girone A Nel Girone A la Pro Vercelli si prende momentaneamente la seconda posizione vincendo 2-1 in casa della Giana Erminio (doppietta di Comi per gli ospiti, rigore di Perna per i padroni di casa). Novara e Pro Sesto non si fanno male: allo stadio Piola finisce 0-0. Pareggio a reti bianche anche fra Pistoiese e Albinoleffe. 1-1 nella sfida salvezza fra Lucchese e Olbia: vantaggio sardo con Ragatzu, pareggio toscano di Panati. Sconfitta per 2-1 della capolista Como sul campo della Pro Patria: le reti di Latte Lath e Parker per i padroni di casa rendono inutile il gol di Walker per gli ospiti. Serie C – Girone B Gubbio–Vis Pesaro finisce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Si sono appena concluse le ultimedel. Ecco tutti idegli anticipi della 27esima giornata diC.C – Girone A Nel Girone A la Pro Vercelli si prende momentaneamente la seconda posizione vincendo 2-1 in casa della Giana Erminio (doppietta di Comi per gli ospiti, rigore di Perna per i padroni di casa). Novara e Pro Sesto non si fanno male: allo stadio Piola finisce 0-0. Pareggio a reti bianche anche fra Pistoiese e Albinoleffe. 1-1 nella sfida salvezza fra Lucchese e Olbia: vantaggio sardo con Ragatzu, pareggio toscano di Panati. Sconfitta per 2-1 della capolista Como sul campo della Pro Patria: le reti di Latte Lath e Parker per i padroni di casa rendono inutile il gol di Walker per gli ospiti.C – Girone B Gubbio–Vis Pesaro finisce ...

