Serie C, Catanzaro fa l’impresa: sconfitta la Ternana dei record (Di sabato 27 febbraio 2021) Impresa del Catanzaro che nella gara della 27^ giornata di Serie C ha sconfitto per 2-1 al Ceravolo la capolista Ternana fino a prima del match era l'unica squadra imbattuta in Europa. Una grande gara quella giocata dai giallorossi che hanno avuto la meglio sugli avversari che mai avevano mostrato così tante difficoltà a gestire la gara. Curiale ha sbloccato il match al 29' poi il pareggio di Boben nella ripresa al 47'. Gol della vittoria al 60' di Carlini di testa. La Ternana non è riuscita nella mezz'ora finale a pervenire al pareggio per merito di un grande Catanzaro, grintoso, cattivo agonisticamente e determinato. Festa al triplice fischio per i calabresi che consolidano il quarto posto in classifica. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Impresa delche nella gara della 27^ giornata diC ha sconfitto per 2-1 al Ceravolo la capolistafino a prima del match era l'unica squadra imbattuta in Europa. Una grande gara quella giocata dai giallorossi che hanno avuto la meglio sugli avversari che mai avevano mostrato così tante difficoltà a gestire la gara. Curiale ha sbloccato il match al 29' poi il pareggio di Boben nella ripresa al 47'. Gol della vittoria al 60' di Carlini di testa. Lanon è riuscita nella mezz'ora finale a pervenire al pareggio per merito di un grande, grintoso, cattivo agonisticamente e determinato. Festa al triplice fischio per i calabresi che consolidano il quarto posto in classifica. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Serie C, Catanzaro fa l'impresa: sconfitta la Ternana dei record - - bennygiardina : Dopo 24 partite, in Serie C crolla la Ternana: sconfitta per 2-1 a Catanzaro - Mediagol : #SerieC, Girone C: vittoria del Bari e Avellino a -1, la capolista Ternana cade sul campo del Catanzaro. La classif… - DueMondiNews : La prima sconfitta in campionato #Ternana #catanzaro #SerieC #CatTer - sportface2016 : #SerieC 2020/2021: il #Bari si prende il derby pugliese, la #Ternana cade a #Catanzaro -