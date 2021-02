Sandro Abate, arriva la firma di Ante Danicic (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Asd Sandro Abate Five Soccer è lieta di comunicare l’ingaggio di Ante Danicic, centrale difensivo, croato, classe 86, proveniente dal Saviatesta Mantova. Atleta di grande esperienza, tra i top player del calcio a 5, ha giocato gran parte della sua carriera nel Dubrovnik, vanta anche una esperienza in Germania nel Futsalicious Essen. “Voglio ringraziare la Sandro Abate, il Capitano Massimo Abate e la dirigenza per avermi voluto fortemente. Ha dichiarato Ante Danicic, sono orgoglioso di poter vestire questa maglia così prestigiosa, non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza in una squadra molto competitiva e tra le più ambiziose del nostro campionato. Saluto con grande emozione i tifosi di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa AsdFive Soccer è lieta di comunicare l’ingaggio di, centrale difensivo, croato, classe 86, proveniente dal Saviatesta Mantova. Atleta di grande esperienza, tra i top player del calcio a 5, ha giocato gran parte della sua carriera nel Dubrovnik, vanta anche una esperienza in Germania nel Futsalicious Essen. “Voglio ringraziare la, il Capitano Massimoe la dirigenza per avermi voluto fortemente. Ha dichiarato, sono orgoglioso di poter vestire questa maglia così prestigiosa, non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza in una squadra molto competitiva e tra le più ambiziose del nostro campionato. Saluto con grande emozione i tifosi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Abate Padova - Sandro Abate, allarme portieri per i bianconeri Avellino . Scatta il conto alla rovescia per Syn - Bios Petrarca - Sandro Abate . La gara, valida per la ventiduesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma domani, sul parquet del PalaEste , con calcio d'inizio alle 19. Infermeria vuota per il ...

Abate: "A Padova sarà una battaglia, e noi lotteremo" Avellino . È tempo di scendere in campo per la Sandro Abate . Il quintetto di mister Batista affronterà sabato, al PalaEste , la Syn - Bios Petrarca . Fischio d'inizio alle 19. I verdeazzurri, con la sconfitta subita al PalaDelMauro contro la ...

Serie A: pari A&S, Pesaro resta in testa. Riecco Padova, colpo Aniene, Feldi e RSG ok L’Italservice Pesaro chiama, l’A&S non risponde a tono nella ventiduesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Scarpitti vanno avanti due volte a Campo Ligure ma vengono ripresi in entrambi i casi da ...

Avellino . Scatta il conto alla rovescia per Syn - Bios Petrarca - Sandro Abate. La gara, valida per la ventiduesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma domani, sul parquet del PalaEste , con calcio d'inizio alle 19. Infermeria vuota per il ...

Avellino . È tempo di scendere in campo per la Sandro Abate. Il quintetto di mister Batista affronterà sabato, al PalaEste , la Syn - Bios Petrarca . Fischio d'inizio alle 19. I verdeazzurri, con la sconfitta subita al PalaDelMauro contro la ...

L'Italservice Pesaro chiama, l'A&S non risponde a tono nella ventiduesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Scarpitti vanno avanti due volte a Campo Ligure ma vengono ripresi in entrambi i casi da ...