Roma, sparatoria tra la folla a Tor Bella Monaca: anziana ferita da un proiettile, ma nessuno testimonia (Di domenica 28 febbraio 2021) «Pazzesco, queste cose siamo abituati a vederle alla tv, ma a Napoli, a Scampia, qui a Tor Bella Monaca, sotto il centro commerciale, davanti ai supermercati e alla tabaccheria, in pieno... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 febbraio 2021) «Pazzesco, queste cose siamo abituati a vederle alla tv, ma a Napoli, a Scampia, qui a Tor, sotto il centro commerciale, davanti ai supermercati e alla tabaccheria, in pieno...

SkyTG24 : Roma, sparatoria in strada: anziana ferita da un colpo di striscio - periodicodaily : Roma - Sparatoria a Tor Bella Monaca: ferita anziana da un proiettile - Periodico Daily #Roma - inews__24 : ?? #Roma, sparatoria a Tor Bella Monaca, dove é rimasta ferita un'anziana ??Foto e video del nostro inviato… - Italia_Notizie : Roma, anziana ferita in strada per sparatoria seguita a una lite. Carabinieri fermano presunto responsabile - zazoomblog : Roma come “Gomorra”: sparatoria in strada a Torre Angela. Un’anziana resta ferita - #“Gomorra”: #sparatoria… -