Pirlo | “Nel finale ho chiesto a CR7 e Alex Sandro di farsi sentire | sono i più esperti”

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Bentegodi contro l'Hellas Verona: "Nel finale ho chiesto a Cristiano Ronaldo e Alex Sandro di farsi sentire, i più esperti. Ce n'erano pochi però. Difesa a quattro? Ci ho pensato, ma se guardavo in panchina non avevo giocatori di ruolo, quando abbiamo perso aggressività con Chiesa e Demiral abbiamo avuto pericoli". Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

