Lady Gaga | finalmente ritrovati i cani

Nelle ultime ore la vicenda del rapimento dei cani di Lady Gaga aveva sconvolto non solo la cantante, ma anche quanti avevano ascoltato la notizia: dopo l'offerta di un riscatto, che sarebbe ammontato a circa mezzo milione di euro, i cani sono stati consegnati alla polizia e sono pronti a riabbracciare la loro padrona. La vicenda accaduta a Lady Gaga nelle ultime ore aveva gettato i fan della Articolo completo: dal blog SoloDonna

