Karamoko racconta la sua tragedia: 'Mio fratello morto in mare' (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA - "Su quella barca potevano starci 60 persone, ma noi eravamo in 143. Era piena, non ci stavamo, ma chi aveva organizzato il viaggio era armato e ci ha spinto a forza tutti dentro. Non c'era ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA - "Su quella barca potevano starci 60 persone, ma noi eravamo in 143. Era piena, non ci stavamo, ma chi aveva organizzato il viaggio era armato e ci ha spinto a forza tutti dentro. Non c'era ...

sportli26181512 : Karamoko racconta la sua tragedia: 'Mio fratello morto in mare': Il calciatore, vittima di un naufragio nel Mediter… - Maria33759436 : Il calciatore Cherif Karamoko: 'Mio fratello morto in mare, svenni per poi risvegliarmi in Italia' Lo sportivo racc… - sportal_it : Il tragico viaggio di Cherif Karamoko -