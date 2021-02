Inzaghi: «Sono preoccupato per la non reazione della squadra» (Di sabato 27 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky, dopo la sconfitta contro il Bologna, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Si aspettava una reazione diversa dopo aver subito il primo gol? «Penso che una squadra ambiziosa e forte come la nostra debba reagire in modo diverso, poi sappiamo che le partite Sono decise da episodi. Abbiamo condotto la gara ma siamo qui a parlare di un 2-0, una sconfitta che brucia e ci fa male. Dobbiamo essere capaci di superare queste due sconfitte. Oggi è la sconfitta dove abbiamo sofferto meno e abbiamo perso 2-0. Nei passaggi decisivi davanti al portiere bisogna avere più cattiveria e più fame. Dobbiamo recuperare subito, non voglio alibi: stanchezza, Champions. Avevamo tutte le possibilità per farcela». Alla fine di questa settimana c’è qualcosa che preoccupa? «La non reazione ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky, dopo la sconfitta contro il Bologna, il tecnicoLazio, Simone. Si aspettava unadiversa dopo aver subito il primo gol? «Penso che unaambiziosa e forte come la nostra debba reagire in modo diverso, poi sappiamo che le partitedecise da episodi. Abbiamo condotto la gara ma siamo qui a parlare di un 2-0, una sconfitta che brucia e ci fa male. Dobbiamo essere capaci di superare queste due sconfitte. Oggi è la sconfitta dove abbiamo sofferto meno e abbiamo perso 2-0. Nei passaggi decisivi davanti al portiere bisogna avere più cattiveria e più fame. Dobbiamo recuperare subito, non voglio alibi: stanchezza, Champions. Avevamo tutte le possibilità per farcela». Alla fine di questa settimana c’è qualcosa che preoccupa? «La non...

