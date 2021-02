Inter, Lautaro e lo scudetto: «Favoriti? Non mi piace sentirlo» (Di sabato 27 febbraio 2021) Lautaro Martinez ha parlato della corsa scudetto che vede l’Inter in testa Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato una lunga Intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche della corsa scudetto che adesso vede i nerazzurri avanti. LEGGI QUI L’InterVISTA INTEGRALE ALL’ATTACCANTE DELL’Inter scudetto – «Favoriti? Non è una parola che mi piace. Ma certo, questo primo posto regala sensazioni positive, mai mi era capitato con un distacco simile sulla seconda. Fa piacere, perché non è casuale ma il frutto di quanto facciamo con il nostro allenatore. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare un giorno l’Inter nel posto più in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)Martinez ha parlato della corsache vede l’in testaMartinez, attaccante dell’, ha rilasciato una lungavista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche della corsache adesso vede i nerazzurri avanti. LEGGI QUI L’VISTA INTEGRALE ALL’ATTACCANTE DELL’– «? Non è una parola che mi. Ma certo, questo primo posto regala sensazioni positive, mai mi era capitato con un distacco simile sulla seconda. Fare, perché non è casuale ma il frutto di quanto facciamo con il nostro allenatore. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare un giorno l’nel posto più in ...

