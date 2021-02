Inter, Lautaro dice tutto sul futuro: tra il rinnovo e la corte del Barcellona (Di sabato 27 febbraio 2021) Un momento di forma che l'attaccante argentino ha parlato in un'Intervista a 'La Gazzetta dello Sport' nella quale Lautaro ha elogiato Antonio Conte individuando anche il punto di svolta della ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 27 febbraio 2021) Un momento di forma che l'attaccante argentino ha parlato in un'vista a 'La Gazzetta dello Sport' nella qualeha elogiato Antonio Conte individuando anche il punto di svolta della ...

FcInterNewsit : Prima pagina GdS - Lautaro Martinez annuncia: 'Sì, rinnovo con l'Inter. Il mio futuro è qui a Milano' - Inter : ?? | LU-LA #Lautaro è il 2° straniero più giovane di sempre a segnare una marcatura multipla in A in un… - Inter : ???? | LAAAAAUTIIIIIIIIII!!! 57' - Ripartenza perfetta dei nerazzurri: #Perisic appoggia per #Lautaro che deposita (… - passione_inter : Il primo maestro di Lautaro: 'Non gli piaceva mai perdere, era un vincente da piccolo. All'Inter è felice' -… - TUTTOINTER : RT @marifcinter: Lautaro: “Rinnovo con l’Inter, il mio futuro è qui e sarò a Milano per molto tempo. Conte ha cambiato la mia testa” https:… -