Il Sud dimenticato. Carfagna: "Nel bilancio 2021 zero finanziamenti per i Comuni più bisognosi" (Di sabato 27 febbraio 2021) Aiutando bene il Sud si rilancia tutto il Paese. Sembra una banalità. O meglio una evidenza sulla quale, a parola, nessuno può dubitare. Ma cosa si è fatto realmente? La questione meridionale, di ottocentesca memoria, resta lì. Irrisolta dai governi. Non ultimi i due esecutivi Conte 1 e Conte bis. Ad accendere i riflettori sulle sperequazioni Nord-Sud oggi è la ministra Mara Carfagna con una lettera-editoriale al Mattino. Sud, la Carfagna denuncia le lacune del bilancio 2021 In cima alla sua agenda, promette, ci sarà la difesa del Sud. L'impegno è corredato da una precisa denuncia. Sul terreno dell'assistenza sociale nei Comuni più disagiati. Nel bilancio 2021 – scrive la ministra forzista – "si è registrata la paradossale esclusione dai finanziamenti

