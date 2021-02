Il piano vaccinale di Draghi: "La prima dose a tutti" (Di sabato 27 febbraio 2021) Valentina Dardari Il governo cambia la strategia sui vaccini ma l’Europa avverte: “Se ne assume la responsabilità” Mario Draghi sembra aver cambiato strategia per quanto riguarda il piano vaccinale, accelerando la somministrazione della prima dose di vaccino. Giovedì scorso, durante il summit con gli altri leader europei, il presidente del Consiglio non aveva usato giri di parole sottolineando che l’Europa deve adesso cambiare passo e anche in fretta. Basta perdere tempo. Una sola dose Ed ecco la svolta pensata dal governo: inutile tenere scorte di vaccino nei frigoriferi in vista della seconda iniezione, meglio inocularle a quanta più popolazione possibile. Questo vorrebbe dire avere già due milioni di vaccini in più. Il piano prevede di seguire questa ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Valentina Dardari Il governo cambia la strategia sui vaccini ma l’Europa avverte: “Se ne assume la responsabilità” Mariosembra aver cambiato strategia per quanto riguarda il, accelerando la somministrazione delladi vaccino. Giovedì scorso, durante il summit con gli altri leader europei, il presidente del Consiglio non aveva usato giri di parole sottolineando che l’Europa deve adesso cambiare passo e anche in fretta. Basta perdere tempo. Una solaEd ecco la svolta pensata dal governo: inutile tenere scorte di vaccino nei frigoriferi in vista della seconda iniezione, meglio inocularle a quanta più popolazione possibile. Questo vorrebbe dire avere già due milioni di vaccini in più. Ilprevede di seguire questa ...

Ultime Notizie dalla rete : piano vaccinale Covid Lombardia, a Viggiù da oggi vaccinazione di massa Comincia oggi a Viggiù, il paese dove sono stati registrati i primi casi di variante scozzese in Italia, in provincia di Varese, al confine con la Svizzera, il piano vaccinale per tutta la popolazione, poco più di cinquemila abitanti. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI ) Le ...

Alto Adige primo per vaccinazioni ma i contagi salgono/ Allarme a Bolzano e Trento ... dall'altro risente di irrealistiche stime di approvvigionamento del Piano vaccinale originale". "Non a caso " spiega Gili " è stato somministrato solo il 14% delle dosi di AstraZeneca, destinate a ...

Rimodulato il piano vaccinale | Regione Piemonte | Piemonteinforma Regione Piemonte ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi Usa, 1.900 mld di dollari per contrastare pandemia Ultime notizie, ultim'ora oggi. La Camera ha approvato il maxi piano di Joe Biden da 1.900 miliardi di dollari per contrastare la pandemia ...

Covid, a Brescia l’ira dei sindaci: «Noi esclusi dalla campagna di vaccinazioni, perché?» I contagi crescono, la necessità di vaccini pure. La situazione che i sindaci bresciani sono chiamati a gestire, da qualunque lato la si guardi, si presenta critica. A cominciare dalle priorità della ...

