Hanno cifrato i vostri dati … e adesso? Ecco come ridurre al minimo le conseguenze di un attacco ransomware

(Di sabato 27 febbraio 2021) Avete letto i nostri mille e più articoli suproteggere la vostra rete da ogni tipo di minaccia. Tuttavia, a volte, nonostante tutte le precauzioni, un’infezione riesce a insinuarsi. In questo caso, bisogna avere sangue freddo per portare a termine operazioni rapide e decisive. La vostra risposta contribuirà a determinare se l’incidente diventerà un enorme grattacapo per l’azienda o sarà il suo fiore all’occhiello grazie a un’eccellente gestione della crisi. Durante il processo di ripristino della situazione normale, non dimenticate di conservare testimonianze di tutte le vostre azioni, che assicurino la trasparenza agli occhi dei dipendenti e del mondo intero. E cercate di preservare ogni traccia possibile delper i successivi sforzi di localizzare qualsiasi altro strumento dannoso che prende di mira il vostro sistema. Questo significa ...