Giornata mondiale dell'orso polare: il re dei ghiacci è in pericolo (Di sabato 27 febbraio 2021) È uno dei più grandi mammiferi carnivori al mondo. Ma la sua forza nulla può di fronte alla crisi climatica e al cambiamento del suo habitat. Il 27 febbraio è la giornata mondiale dell'orso polare, il re del circolo polare artico come mai prima d'ora in pericolo: tra Groenlandia, Canada, Alaska, la Norvegia, l'Islanda e la Siberia si calcola che ne restino dai 16.000 ai 31.000 individui, divisi in 19 popolazioni, e secondo gli esperti la specie rischia l'estinzione entro il 2100.

