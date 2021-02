Fernando Alonso non sarà presente al lancio della Alpine F1

(Di sabato 27 febbraio 2021)non, settimana prossima, ad Enstone per ilnuovaF1 2021. Il team ha confermato e annunciato la notizia nella giornata di ieri. Lo spagnolo deve ancora riprendersi dall’incidente in bici manei test pre-stagionali in Bahrain a metà marzo.e ilvettura Lo scorso 11 febbraio,purtroppo è stato ricoverato in ospedale a causa di un brutto incidente in bici avvenuto in Svizzera. Lo spagnolo ha riportato la rotturamascella dopo essere entrato in collisione con un’auto. Fortunatamente all’arrivo in ...

automotorinews : ???? Fernando #Alonso salterà la presentazione della #Alpine ?? Un comunicato del team spiega i motivi #F1… - taipan0 : Hamilton Verstappen Bottas Ricciardo Perez Leclerc Sainz Norris Fernando Alonso Gasly Ocon Russel Raikkonen Tsunod… - Nicola89144151 : @mattiamaestri46 @LucaSalvarani11 @F1RaiContext Andiamo adesso sul televisore montato sulla Renault di Fernando Alonso - KrzEnzo : RT @SalaStampaF1: #Alonso la notizia della impossibilità di Fernando di partecipare alla presentazione della vettura sembra legata a motivi… - quaranta_vito : RT @SalaStampaF1: #Alonso la notizia della impossibilità di Fernando di partecipare alla presentazione della vettura sembra legata a motivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Alonso

non parteciperà martedì 2 marzo alla presentazione virtuale dell'Alpine F1 per il Mondiale 2021: lo ha reso noto la stessa scuderia francese - fino all'anno scorso in F.1 come Renault -...non parteciperà alla presentazione ufficiale del team Alpine , che avverrà il 2 marzo. Il pilota spagnolo, di ritorno in Formula 1 dopo due anni, resterà dunque in Svizzera a ...Fernando Alonso non sarà presente per il lancio della nuova Alpine F1 2021. Sarà però presente in Bahrain per i test ufficiali prestagionali.Il pilota sta affrontando ancora la convalescenza dopo l'incidente di cui è stato vittima qualche settimana fa ...