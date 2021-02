Effetti della dad, il prof perde le staffe all’esame: “E tu vuoi fare il medico? Ma t’hanno a arrestà…” (Di sabato 27 febbraio 2021) L’episodio, non certo edificante, è accaduto durante un esame a distanza di medicina dell’Università Vanvitelli di Caserta. Qualcuno ha girato il video che è stato poi diffuso sul web diventando virale. Come spesso accade quando i protagonisti sono professori e studenti. Il prof perde le staffe alla risposta sulle cellule Che cosa è successo? La studentessa ha risposto in modo errato a una domanda sulla divisione cellulare nel soggetto morto e il professore ha perso le staffe. L’esame è compromesso ma la ragazza, in lacrime, si lamenta dell’atteggiamento del professore nei suoi confronti: “professore, però vi voglio dire una cosa: è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata?” . Il docente si irrita ancora di più e replica: “Ma tu devi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) L’episodio, non certo edificante, è accaduto durante un esame a distanza di medicina dell’Università Vanvitelli di Caserta. Qualcuno ha girato il video che è stato poi diffuso sul web diventando virale. Come spesso accade quando i protagonisti sonoessori e studenti. Illealla risposta sulle cellule Che cosa è successo? La studentessa ha risposto in modo errato a una domanda sulla divisione cellulare nel soggetto morto e ilessore ha perso le. L’esame è compromesso ma la ragazza, in lacrime, si lamenta dell’atteggiamento delessore nei suoi confronti: “essore, però vi voglio dire una cosa: è mai possibile che io ogni volta devo essere mortificata?” . Il docente si irrita ancora di più e replica: “Ma tu devi ...

