Divieti e chiusure | quali sono le zone rosse e arancio scuro in Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021) Aumentano le misure adottate per tentare di arginare l’aumento di casi di coronavirus, trainato anche dalla diffusione delle varianti del virus. Da Nord a Sud,, ma anche “ne” o “ne rafforzato”,e mini lockdownstati istituiti con provvedimenti locali. Dall’Alto Adige alla Sicilia, ecco la situazione in. Le misure restrittive nella provincia autonoma di Bolzanostate prorogate fino al 14 marzo dal governatore Arno Kompatscher. Restrizioni ulteriori per Merano, Rifiano, San Pancrazio, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana e tutti i Comuni della val Passiria ossia San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria, dove fino al prossimo 7 marzo per entrare o uscire dal ...