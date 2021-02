Covid, Sala ai milanesi: “Comportatevi correttamente. Ieri ho fatto un giro e ho visto troppi gruppetti con la mascherina abbassata” (Di sabato 27 febbraio 2021) “Siamo in arancione da lunedì, ma avendo davanti un weekend di giallo e bel tempo vi chiedo di tenere un comportamento corretto. Fatelo per la nostra salute e per chi negli ospedale sta lavorando a ritmi che speravamo non necessari. Fatelo anche per tutti quelli che non possono lavorare. Vi prego, Comportatevi in modo adeguato al difficile momento”. Con queste parole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lancia un appello su Facebook a tutti i milanesi, affinché rispettino le regole nell’ultimo fine settimana in zona gialla, prima del passaggio della Regione Lombardia in arancione da lunedì. “Era previsto l’arrivo di questa terza ondata ed è successo – ha spiegato Sala – Alcuni nostri comportamenti l’hanno favorita. Ci sono immagini che tutti abbiamo in testa: i tifosi fuori da San Siro prima del derby, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) “Siamo in arancione da lunedì, ma avendo davanti un weekend di giallo e bel tempo vi chiedo di tenere un comportamento corretto. Fatelo per la nostra salute e per chi negli ospedale sta lavorando a ritmi che speravamo non necessari. Fatelo anche per tutti quelli che non possono lavorare. Vi prego,in modo adeguato al difficile momento”. Con queste parole il sindaco di Milano, Giuseppe, lancia un appello su Facebook a tutti i, affinché rispettino le regole nell’ultimo fine settimana in zona gialla, prima del passaggio della Regione Lombardia in arancione da lunedì. “Era prel’arrivo di questa terza ondata ed è successo – ha spiegato– Alcuni nostri comportamenti l’hanno favorita. Ci sono immagini che tutti abbiamo in testa: i tifosi fuori da San Siro prima del derby, ...

