Con la variante «inglese» i bambini rischiano di contrarre forme più gravi di Covid? Ecco cosa sappiamo (Di sabato 27 febbraio 2021) Un gruppo di medici del King’s College ha pubblicato il 10 febbraio un articolo su The Lancet, dove suggeriscono come la presenza della variante «inglese» (B.1.1.7) non mostri di rendere il nuovo Coronaviruspiù pericoloso nei bambini. SARS-CoV-2 in generale non ha mai rappresentato una significativa minaccia per i bambini, salvo alcuni rari casi di MIS-C, una sindrome infantile che secondo alcuni studi preliminari, sarebbe associata alla Covid-19. Eppure tra prima e seconda ondata è stato registrato un incremento dei casi in bambini e adolescenti. Ecco quali sono le spiegazioni più plausibili secondo gli esperti britannici. La ricostruzione dei medici del King’s College Fino al marzo 2020 nell’Ospedale londinese erano stati registrati 20 casi di minori positivi ... Leggi su open.online (Di sabato 27 febbraio 2021) Un gruppo di medici del King’s College ha pubblicato il 10 febbraio un articolo su The Lancet, dove suggeriscono come la presenza della» (B.1.1.7) non mostri di rendere il nuovo Coronaviruspiù pericoloso nei. SARS-CoV-2 in generale non ha mai rappresentato una significativa minaccia per i, salvo alcuni rari casi di MIS-C, una sindrome infantile che secondo alcuni studi preliminari, sarebbe associata alla-19. Eppure tra prima e seconda ondata è stato registrato un incremento dei casi ine adolescenti.quali sono le spiegazioni più plausibili secondo gli esperti britannici. La ricostruzione dei medici del King’s College Fino al marzo 2020 nell’Ospedale londinese erano stati registrati 20 casi di minori positivi ...

RobertoBurioni : 'nessuna prova che una malattia più grave si è verificata nei bambini e nei giovani durante la seconda ondata, sugg… - borghi_claudio : Una nuova variante: il tuttosubitista si è fuso con il fatequalcosista (e ovviamente ibriderà con il famoerpartitis… - istsupsan : ??#COVID19: TRASMISSIBILITÀ DELLA #VARIANTE INGLESE ??maggiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti (stima in line… - mrbassetti : RT @giorgiogilestro: I numeri pubblicati ogni giorno non sono gli infetti di ieri: sono i positivi al tampone, che hanno incontrato il viru… - QLexPipiens : Detto questo, concludo comunque con un messaggio rasserenante: potete smettere di lustrarvi i testicoli, perché se… -