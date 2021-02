Bologna Lazio 2-0 LIVE | ancora Skorupski ad opporsi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Dall’Ara”,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte allo Stadio Dall’Ara 3? Brivido– Si complica la vita la squadra biancoceleste con un pasticcio di Milinkovic che prova a proteggere la palla davanti alla porta di Reina dalla pressione di Svanberg: salva tutto il portiere 8? Si propone Luis Alberto – Lo spagnolo si propone sulla sinistra e prova il tiro in porta da posizione defilata a cercare il secondo palo 10? Occasione ...

SuperSportBlitz : #SerieA - HT Score: Bologna 1-0 Lazio #SSFootball - Gazzetta_it : #Mbaye-#Sansone: dopo il Bayern Lazio battuta a Bologna #BolognaLazio - Riccardiologo : RT @salomone_l: La designazione di Giacomelli per Bologna-Lazio è sbagliata perchè mette pressione a una arbitro modesto e con un precedent… - iconanews : Bologna-Lazio, i biancocelesti cadono ancora: 2-0 al Dall'Ara - 19JosepRP : #SerieA: • Bologna 2-0 Lazio ? Mbaye (19') ? Sansone (64') • Spezia 2-2 Parma ? Karamoh (17') ? Hernani (25') ?? G… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Lazio

Il primo tempo difinisce 1 - 0.Verso la fine del primo tempo di, Manuel Lazzari ha subito un infortunio: al suo posto entrerà in campo Senad ...Altro che reazione, la Lazio affonda a Bologna e stavolta non ci sono scuse. Il crollo di martedì poteva essere spiegato con la forza dell’avversario, stavolta non ci si può appellare a nulla. Finisce ...Importante e meritata vittoria del Bologna sulla Lazio. Gli uomini allenati da Mihajlovic si sono imposti per 2-0 grazie ad un gol per tempo ...