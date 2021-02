ATP Montpellier: Goffin e Bautista-Agut in finale (Di sabato 27 febbraio 2021) Si sono concluse le due semifinali di oggi che hanno decretato chi andrà a giocare la finale dell’ATP 250 di Montpellier. Il primo posto è andato a David Goffin che, dopo aver eliminato Lorenzo Sonego, ha battuto in tre set Egor Gerasimov; il secondo invece è stato conquistato da Roberto Bautista-Agut, vittorioso in due set contro Peter Gojowczyk. I due, prime teste di serie del torneo, non giocano una finale ATP rispettivamente da 18 e 25 mesi. ATP Montpellier: Goffin ritrova una finale dopo un anno e mezzo Il primo set della partita si divide in due metà distinte per ritmo e punti giocati. Nei primi cinque game (di cui tre decisi ai vantaggi) sono complessivamente 46 i punti giocati, mentre negli ultimi cinque sono 16 in meno. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Si sono concluse le due semifinali di oggi che hanno decretato chi andrà a giocare ladell’ATP 250 di. Il primo posto è andato a Davidche, dopo aver eliminato Lorenzo Sonego, ha battuto in tre set Egor Gerasimov; il secondo invece è stato conquistato da Roberto, vittorioso in due set contro Peter Gojowczyk. I due, prime teste di serie del torneo, non giocano unaATP rispettivamente da 18 e 25 mesi. ATPritrova unadopo un anno e mezzo Il primo set della partita si divide in due metà distinte per ritmo e punti giocati. Nei primi cinque game (di cui tre decisi ai vantaggi) sono complessivamente 46 i punti giocati, mentre negli ultimi cinque sono 16 in meno. ...

canal_tenis : Roberto Bautista ???? (@BautistaAgut) se cita con David Goffin ???? en la final del #ATP Montpellier ??… - sportface2016 : #ATPMontpellier 2021: #Bautista e #Goffin in finale - adamchr73218019 : atp montpellier demi finale goffin (bel)-gerasimov (blr) 6-4 2-6 6-4 - SkyBetIT : ???? Gerasimov ?? Goffin ???? Tra poco LIVE #ATP Montpellier ?? Scopri il favorito dal pronostico ??????… - ATPtennis2002 : RT @lorenzofares: Per la prima volta dal 2004 la finale del #opensuddefrance di Montpellier (fino al '09 Lione) non vedrà in campo un franc… -