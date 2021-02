Arriva il DL Sostegno insieme alla pace fiscale | novità nel dettaglio

(Di sabato 27 febbraio 2021) Al posto del Ristori 5 di cui abbiamo scritto la scorsa volta,il nuovo DL, un segno di discontinuità con il governo precedente ma non con il concetto che imprese e lavoratori hanno bisogno di aiuto per riprendersi dcrisi e dpandemia, coperti quando contagi e varianti costringono a chiudere di nuovo botteghe e saracinesche. Lein arrivo sono tante e complesse da collegare anche ad unache potrebbe durare fino a settembre. Cassa Integrazione Covid,la riforma firmata da Orlando Iniziamo dalledel nuovo DLper il mondo del lavoro.la Riforma della Cassa Integrazione 2021 firmata da Orlando e soprattutto le misure collegate ...

