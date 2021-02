Ultime Notizie Roma del 26-02-2021 ore 10:10 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima azione delle raggio by bene gli Stati Uniti hanno bombardato la Siria nella zona orientale al confine con l’iraq e prendendo di Mira infrastrutture delle Milizie appoggiate dall’iran e il pentagono spiega chi ride ordinato da Joe biden e sferrato dopo aver consultato gliele ha risposto al Attacco missilistico in Iraq dello scorso XV febbraio nel quale ha perso la vita un contractor civile mentre militari statunitensi e altre forze della coalizione sono rimasti feriti rifornimenti di vaccini a tempo stesso mantenere le restrizioni e no i viaggi non essenziali in Europa mentre corrono le varianti del coronavirus È questa la linea da seguire per i leader europei secondo quanto emerso nella prima giornata di riunione del Consiglio Europeo Secondo l’ultimo aggiornamento di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio prima azione delle raggio by bene gli Stati Uniti hanno bombardato la Siria nella zona orientale al confine con l’iraq e prendendo di Mira infrastrutture delle Milizie appoggiate dall’iran e il pentagono spiega chi ride ordinato da Joe biden e sferrato dopo aver consultato gliele ha risposto al Attacco missilistico in Iraq dello scorso XV febbraio nel quale ha perso la vita un contractor civile mentre militari statunitensi e altre forze della coalizione sono rimasti feriti rifornimenti di vaccini a tempo stesso mantenere le restrizioni e no i viaggi non essenziali in Europa mentre corrono le varianti del coronavirus È questa la linea da seguire per i leader europei secondo quanto emerso nella prima giornata di riunione del Consiglio Europeo Secondo l’ultimo aggiornamento di ...

