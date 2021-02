Ugo Conti | dai film con Diego Abatantuono alle difficoltà economiche | “I soldi stanno finendo”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ugoracconta le sue, da tempo senza un lavoro dopo anni di brillante carriera sul set al fianco di. L’attore, che proprio con l’amico e collega è stato parte del cast di Mediterraneo (regia di Gabriele Salvatores, premio Oscar al migliorstraniero nel 1992) ha aperto il suo cuore sul particolare momento che si trova a vivere. Ugosenza lavoro: “I“ Ospite di Pomeriggio Cinque, nella puntata di ieri, 25 febbraio, Ugoha descritto la sua difficile situazioneprese con la mancanza di un lavoro. Una crisi, comune a tanti italiani soprattutto ora, in un momento storico come quello legato alla ...

Alla spalle ha una carriera di oltre 30 anni , ma il coronavirus ha messo in difficoltà anche. L'attore, che per anni è stato sul set la spalla di Diego Abatantuono , a ' Pomeriggio Cinque ' racconta di non lavorare da tempo e di essere in difficoltà economiche . Padre di due ...... Giacinto Mannarino (Longobardi), Barbara Mele (San Nicola Arcella),Vetere (Santa Maria del ... Ernesto Magorno (Diamante), Gianfranco Ramundo (Fuscaldo), Ercole(Falconara Albanese), ...Ugo Conti racconta le sue difficoltà economiche, da tempo senza un lavoro dopo anni di brillante carriera sul set al fianco di Diego Abatantuono. L’attore, che proprio con l’amico e collega è stato pa ...Alla spalle ha una carriera di oltre 30 anni, ma il coronavirus ha messo in difficoltà anche Ugo Conti. L'attore, che per anni è stato sul set la spalla di Diego Abatantuono, a " Pomeriggio Cinque" ...