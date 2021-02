UAE Tour 2021: multa e dieci secondi di penalità in classifica per Tadej Pogacar (Di venerdì 26 febbraio 2021) Piccolo colpo di scena qualche ora dopo la conclusione della sesta e penultima tappa dell’UAE Tour 2021, che ha visto trionfare l’irlandese Sam Bennett sul traguardo di Palm Jumeirah. È arrivato infatti il consueto comunicato quotidiano da parte della giuria della corsa ed è stata inflitta una penalità al leader della classifica generale Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates è colpevole, assieme al compagno di squadra e connazionale Jan Polanc, di aver spinto un altro corridore. Per entrambi 10” di penalità in classifica generale, quattro punti tolti nella speciale graduatoria e una multa di 200 franchi svizzeri (circa 180 euro). Il margine di Pogacar sul primo degli inseguitori, il britannico Adam Yates (Team ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Piccolo colpo di scena qualche ora dopo la conclusione della sesta e penultima tappa dell’UAE, che ha visto trionfare l’irlandese Sam Bennett sul traguardo di Palm Jumeirah. È arrivato infatti il consueto comunicato quotidiano da parte della giuria della corsa ed è stata inflitta unaal leader dellagenerale. Lo sloveno della UAE Emirates è colpevole, assieme al compagno di squadra e connazionale Jan Polanc, di aver spinto un altro corridore. Per entrambi 10” diingenerale, quattro punti tolti nella speciale graduatoria e unadi 200 franchi svizzeri (circa 180 euro). Il margine disul primo degli inseguitori, il britannico Adam Yates (Team ...

