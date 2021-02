Su diritti tv l'assemblea di Lega Serie A rimanda alla prossima assemblea (verranno fatte 'disamine tecniche e giuridiche') | (Di venerdì 26 febbraio 2021) In mattinata - riporta Gazzetta.it - si sono riuniti in videoconferenza i club della Serie A e hanno votato in 11 per Dazn, non in numero sufficiente per dare il via libera alla proposta della ... Leggi su primaonline (Di venerdì 26 febbraio 2021) In mattinata - riporta Gazzetta.it - si sono riuniti in videoconferenza i club dellaA e hanno votato in 11 per Dazn, non in numero sufficiente per dare il via liberaproposta della ...

